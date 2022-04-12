НДФЛ

Какими документами подтвердить расход при расчете НДФЛ с продажи автомобиля

Если вы продали автомобиль, которым владели менее 3 лет, доход от продажи будут облагаться НДФЛ. Базу по налогу можно уменьшить на вычет в 250 тыс. рублей или расходы на покупку этого авто. Но расходы надо подтвердить документами.

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НК не содержит конкретный перечень таких документов. Но есть обязательное условие: документы должны быть оформлены в установленном законодательством РФ порядке.

Если вы купили свой автомобиль у физлица, то в качестве платежного документа подойдет договор, в котором есть информацию об уплате.

Как пояснили в ФНС, документы по расходам на приобретение авто, могут являться:

  • договор купли-продажи;
  • расписка в получении продавцом денежных средств;
  • квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств по договору купли-продажи со счета покупателя на счет продавца.

Если продажная стоимость авто меньше 250 тыс. рублей (вычет перекрывает доход), то налога не будет и декларацию 3-НДФЛ сдавать не надо.

Также читайте «При продаже двух авто можно применить и вычет по НДФЛ, и фактические расходы».

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