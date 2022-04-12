Какими документами подтвердить расход при расчете НДФЛ с продажи автомобиля

НК не содержит конкретный перечень таких документов. Но есть обязательное условие: документы должны быть оформлены в установленном законодательством РФ порядке.

Если вы купили свой автомобиль у физлица, то в качестве платежного документа подойдет договор, в котором есть информацию об уплате.

Как пояснили в ФНС, документы по расходам на приобретение авто, могут являться: договор купли-продажи;

расписка в получении продавцом денежных средств;

квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств по договору купли-продажи со счета покупателя на счет продавца.

Если продажная стоимость авто меньше 250 тыс. рублей (вычет перекрывает доход), то налога не будет и декларацию 3-НДФЛ сдавать не надо.

Также читайте «При продаже двух авто можно применить и вычет по НДФЛ, и фактические расходы».