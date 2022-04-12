Проверки

👉 На нарушение моратория по плановым проверкам можно будет жаловаться. Инструкция, как это сделать

Отправить жалобу можно будет через Госуслуги.

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Мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2022 года власти утвердили федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ.

Если это правило нарушили, то жалобу можно подать так.

Заходим на Госуслугах в раздел «Жалоба на решения контрольных органов»: 

Далее спускаемся ниже на странице в раздел «Жалоба на нарушение моратория на проверки»: 

После введения номера проверки нужно будет заполнить несколько полей и отправить жалобу: 

Рассматривать жалобу будут всего 1 рабочий день.

Если найдут нарушение моратория, то проверку отменят

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