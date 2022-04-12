👉 На нарушение моратория по плановым проверкам можно будет жаловаться. Инструкция, как это сделать

Мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2022 года власти утвердили федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ.
Если это правило нарушили, то жалобу можно подать так.
Заходим на Госуслугах в раздел «Жалоба на решения контрольных органов»:
Далее спускаемся ниже на странице в раздел «Жалоба на нарушение моратория на проверки»:
После введения номера проверки нужно будет заполнить несколько полей и отправить жалобу:
Рассматривать жалобу будут всего 1 рабочий день.
Если найдут нарушение моратория, то проверку отменят.