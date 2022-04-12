Самозанятые

📲 В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых

Онлайн-площадка «Мои самозанятые» запустила telegram-бота. С его помощью можно подписывать разные документы прямо с телефона.

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Компании могут безопасно подписывать юридически значимые документы с самозанятыми исполнителями непосредственно в Telegram:

  • договоры;
  • акты;
  • другие документы.

Для этого самозанятым не требуется устанавливать специальных приложений.

«Чем проще сервис электронного документооборота, тем выше вероятность, что самозанятый правильно заполнит и вовремя предоставит необходимые заказчику документы», — Илья Норин, директор продукта «Мои самозанятые».

Как это работает

При подключении компании к сервису «Мои самозанятые» Apibank выпускает исполнителю неквалифицированную усиленную электронную подпись (УНЭП).

Когда компания-заказчик отправляет документы через свой личный кабинет в «Моих самозанятые», исполнитель получает их в Telegram. Прямо в мессенджере самозанятый может просмотреть и подписать документы от всех своих заказчиков.

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