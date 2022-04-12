📲 В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых

Компании могут безопасно подписывать юридически значимые документы с самозанятыми исполнителями непосредственно в Telegram:
- договоры;
- акты;
- другие документы.
Для этого самозанятым не требуется устанавливать специальных приложений.
«Чем проще сервис электронного документооборота, тем выше вероятность, что самозанятый правильно заполнит и вовремя предоставит необходимые заказчику документы», — Илья Норин, директор продукта «Мои самозанятые».
Как это работает
При подключении компании к сервису «Мои самозанятые» Apibank выпускает исполнителю неквалифицированную усиленную электронную подпись (УНЭП).
Когда компания-заказчик отправляет документы через свой личный кабинет в «Моих самозанятые», исполнитель получает их в Telegram. Прямо в мессенджере самозанятый может просмотреть и подписать документы от всех своих заказчиков.