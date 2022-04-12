Российское подразделение Ernst & Young переименовалось в «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги»

Бывшее российское подразделение Ernst & Young (EY) сменило название на ООО «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги». Это первые наследники «большой четверки», сменившие название.

Однако у экс-представительства EY сохранилось несколько структур с упоминанием в названии глобальной сети. Согласно данным ЕГРЮЛ, это компании «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги», «Эрнст энд Янг — бизнес консультирование», «Эрнст энд Янг — академия бизнеса».

«Реструктуризация предполагает ряд процессов, в том числе переименование юридических лиц. ООО "ЦАТР — аудиторские услуги" является временным названием юридического лица. Переименование всех фирм российской практики планируется после объявления нового бренда»,— сообщила пресс-служба компании агентству «Интерфакс».

Международная аудиторская сеть EY покинула Россию после начала военной операции на Украине. Также с российского рынка ушли и другие компании «большой четверки» аудиторов: PwC, KPMG и Deloitte.