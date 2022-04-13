Доходы от рекламного ПО не считаются для льгот IT-бизнеса

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/12434 от 22.02.2022.
Вот какие доходы от предоставления удаленного доступа к ПО не учитывают, если речь идет о:
- получении возможности распространять рекламную информацию в интернете;
- получать доступ к рекламной информации:
- размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в интернете;
- вести поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и заключать сделки.
В состав льготных доходов включаются доходы от:
- реализации разработанных программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных;
- предоставления прав использования этих программ и баз данных по лицензионным договорам, в том числе путем предоставления удаленного доступа;
- услуг по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных;
- услуг по установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных.