Страховые взносы

Доходы от рекламного ПО не считаются для льгот IT-бизнеса

IT-бизнес применяет тариф взносов 7,6 % и ставку налога на прибыль 0 %. Но есть условия для этих льгот. Одно из них – профильные доходы должны быть не менее 90 %. Сюда относится продажа прав на ПО, но только если оно не связано с рекламой.

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Разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/12434 от 22.02.2022.

Вот какие доходы от предоставления удаленного доступа к ПО не учитывают, если речь идет о:

  • получении возможности распространять рекламную информацию в интернете;
  • получать доступ к рекламной информации:
  • размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в интернете;
  • вести поиск информации о потенциальных покупателях (продавцах) и заключать сделки.

В состав льготных доходов включаются доходы от:

  • реализации разработанных программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на разработанные ею программы для ЭВМ, базы данных;
  • предоставления прав использования этих программ и баз данных по лицензионным договорам, в том числе путем предоставления удаленного доступа;
  • услуг по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных;
  • услуг по установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных.
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