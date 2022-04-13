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Бухгалтеры жалуются на техподдержку Атола. И думают переходить на Эвотор или Робокассу

Некоторые пытаются достучаться до Атола уже месяц и не получают ответа.

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В чате бухгалтеров в Телеграм делятся болями сразу несколько человек. Кто-то пишет письма в техподдержку Атола каждый день уже целый месяц, кто-то просто жалуется на игнор. Некоторые и вовсе говорят, что для Атола это нормальная практика.

На волне жалоб бухгалтеры думают, куда переходить. Может быть, на Эвотор?

Или дают вот такой совет:

«Из альтернатив с АРI — Модуль, Робокасса. Печаль в том, что, например, у Атола готовая интеграция со Сбером (у меня как раз она), но сервис 0. Советую оставить заявку по телефону, у операторов спросить ее номер, затем долбить звонками, называя номер заявки».

Претензии к техподдержке Атола у бухгалтеров уже давно. Еще осенью «Клерк» собирал отзывы в «Рейтинг компаний», и нам писали:

«Техподдержка мертвая»

«1. Поддержка по телефону — платная. 2. Бывают глюки в кассе. Например: в ОФД уходят чеки; в личном кабинете кассы — чеков нет. Техподдержка „Атола“: „У нас сбой, разбираемся“. Иногда день-два разбираются; иногда месяцами проблема не уходит».

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