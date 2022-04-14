Продажа земли после межевания облагается НДФЛ

Дело в том, что после разделения участка образуются новые земельные участки и срок владения ими начинает идти с нуля.

Пока не пройдет 5 лет, продать без налога его не получится.

Продажную стоимость можно уменьшить на вычет (1 млн рублей) или расходы. Но если участок стоит дороже 1 млн и больше, чем расходы на его покупку, будет НДФЛ.

Налоговики пояснили, что по Земельному кодексу при разделе земельного участка первоначальный участок перестает существовать и образуются несколько новых участков, которым присваиваются новые кадастровые номера.

На учет в ЕГРН ставят эти новые участки с новыми номерами и по ним срок владения отсчитывают с даты регистрации.