НДФЛ

Продажа земли после межевания облагается НДФЛ

Люди продают землю, которой владели много лет, и с удивлением узнают, что им насчитали НДФЛ. Налоговики говорят, что число жалоб на такие ситуации растет. А все дело в межевании. Продажа участка после межевания может привести к уплате НДФЛ.

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Дело в том, что после разделения участка образуются новые земельные участки и срок владения ими начинает идти с нуля.

Пока не пройдет 5 лет, продать без налога его не получится.

Продажную стоимость можно уменьшить на вычет (1 млн рублей) или расходы. Но если участок стоит дороже 1 млн и больше, чем расходы на его покупку, будет НДФЛ.

Налоговики пояснили, что по Земельному кодексу при разделе земельного участка первоначальный участок перестает существовать и образуются несколько новых участков, которым присваиваются новые кадастровые номера.

На учет в ЕГРН ставят эти новые участки с новыми номерами и по ним срок владения отсчитывают с даты регистрации.

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