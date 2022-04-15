⚡ Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store

Несмотря на удаление приложения, у банка внутри страны работают карты Visa, Mastercard и Мир, переводы внутри страны проходят, приложения и интернет-банк работают.
Вот ответ от банка:
Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надёжно. Единственное неудобство — приложение временно не получится установить на айфон.
Управлять деньгами можно в Альфа-Онлайн: хорошо работает и на компьютере и на телефоне. Там можно открывать счета и карты в разных валютах, переводить деньги, следить за расходами и делать многое другое.
6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против «Альфа-банка».
Банки были готовы к удалению приложений: на прошлой неделе и Альфа, и Сбер пообещали, что приложения продолжат работать после удаления из AppStore и GooglePlay.