Банки

⚡ Приложение «Альфа-Банка» удалили из App Store

Но уже скачанное приложение и интернет-банк работают.

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Несмотря на удаление приложения, у банка внутри страны работают карты Visa, Mastercard и Мир, переводы внутри страны проходят, приложения и интернет-банк работают.

Вот ответ от банка:

Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надёжно. Единственное неудобство — приложение временно не получится установить на айфон.
Управлять деньгами можно в Альфа-Онлайн: хорошо работает и на компьютере и на телефоне. Там можно открывать счета и карты в разных валютах, переводить деньги, следить за расходами и делать многое другое.

6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против «Альфа-банка».

Банки были готовы к удалению приложений: на прошлой неделе и Альфа, и Сбер пообещали, что приложения продолжат работать после удаления из AppStore и GooglePlay. 

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