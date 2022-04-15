Новости ФНС

Налоговики и нотариусы будут обмениваться электронными доверенностями

ФНС и Федеральная нотариальная палата договорились опробовать технологию обмена машиночитаемыми электронными доверенностями (МЧД) через блокчейн-платформу ФНС.

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С новой платформой станет проще процесс выдачи цифровой доверенности.

При оформлении МЧД у нотариуса доверителю не потребуется личная усиленная КЭП. Нотариус удостоверит доверенность, подписав ее своей электронной подписью.

Будет единый формат машиночитаемых доверенностей, как нотариально удостоверенных, так и не требующих заверения.

Документы, поступающие от нотариусов в электронном виде, будут обрабатываться быстрее и без ошибок, при этом будут устранены недостатки обычного бумажного документооборота, обещает ФНС.

Кроме того, налоговик утверждают, что уйдут риски совершения действий по отмененным или утратившим свою силу доверенностям.

Блокчейн-платформа ФНС взаимодействует с электронным реестром об отмене доверенностей, который ведет Федеральная нотариальная палата.

Ранее мы писали: «Отменить обычную доверенность с 29 декабря будет просто»

 

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