IT-компания не платит налог на прибыль после аккредитации

Об это напоминает Минфин в письме № 03-03-06/1/25865 от 30.03.2022.
Основных условий для применения льготной ставки налога на прибыль – три:
- аккредитация;
- численность от 7 человек;
- доля профильных доходов от 90 %.
Таблица с условиями льготы – здесь.
Применять льготу по налогу на прибыль компания может с квартала, в котором получена аккредитация.
Если в 2021 году компания вела IT-деятельность, имела нужное количество сотрудников, но аккредитации тогда не было, то она не имеет право на льготу.