Налог на прибыль

IT-компания не платит налог на прибыль после аккредитации

В 2021 году IT-компании платили налог на прибыль 3 %, в 2022 – 0 %. Но для льготы нужна аккредитация. Нет аккредитации – нет льготы.

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Об это напоминает Минфин в письме № 03-03-06/1/25865 от 30.03.2022.

Основных условий для применения льготной ставки налога на прибыль – три:

  • аккредитация;
  • численность от 7 человек;
  • доля профильных доходов от 90 %.

Таблица с условиями льготы – здесь.

Применять льготу по налогу на прибыль компания может с квартала, в котором получена аккредитация.

Если в 2021 году компания вела IT-деятельность, имела нужное количество сотрудников, но аккредитации тогда не было, то она не имеет право на льготу.

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