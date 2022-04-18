При продаже унаследованной квартиры можно учесть расходы наследодателя

Расходы умершего на покупку этой квартиры можно применить, если они не учитывались им в целях налогообложения.

Такая норма заложена в подпункте 2 пункта 2 статьи 220 НК. Это правило действует при наследстве, которое не облагается налогом (от близких родственников).

При этом не имеет значения, получал ли умерший родственник имущественный вычет на покупку этой квартиры, или нет.

Даже если вычет он оформлял, это не помешает наследнику уменьшить доход от продажи квартиры на расходы, которые понес на ее покупку наследодатель.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/24611 от 28.03.2022.