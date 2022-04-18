Страховые взносы

❗ Как малому бизнесу посчитать взносы с учетом необлагаемой зарплаты за счет ковидной субсидии

Зарплата в размере МРОТ не облагается страховыми взносами. Причем сначала надо вычесть необлагаемый МРОТ, потом еще 1 МРОТ обложить по тарифу 30 %, а уже остаток зарплаты – по льготному тарифу 15 %.

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Речь идет о расчете взносов в малом бизнесе.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-15-07/16348 от 05.03.2022.

Необлагаемая выплата действует 1 раз — в месяце получения субсидии или следующем за ним. Большинство бухгалтеров уже оформили все в 4 квартале 2021 года: получили субсидию в ноябре, отразили льготу в ноябре или декабре.

Но кто-то получил выплату в декабре, применил льготу в январе, и сейчас составляет РСВ за 1 квартал.

В письме приведен пример расчета.

Работнику было выплачено в течение месяца 50 000 рублей, из них 4 000 — материальная помощь и 12 792 — необлагаемая выплата.

50 000 — 4 000 — 12 792 = 33 208 — база для исчисления страховых взносов.

МРОТ с 01.01.2022 составляет 13 890 рублей. Данная сумма облагается по общим тарифам (30 %).

33 208 — 13 890 = 19 318 рублей — часть суммы, облагаемая по пониженному тарифу 15 %.

P. S. Минфин пояснил, как считать взносы, но четких разъяснений по порядку заполнения РСВ не было. В основном бухгалтеры указывали необлагаемые выплаты по тарифу 01. Недавно налоговики начали рассылать требования обосновать необлагаемые суммы. Об этом мы рассказывали здесь.

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