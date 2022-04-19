Трудовое право

Зарплата за неполное время в трудовом договоре зависит от штатного расписания

Если сотрудник будет работать 4 часа в неделю, в трудовом договоре будет сочетание неполного дня с неполной неделей.

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Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

ИП принимает сотрудника-совместителя на 1/10 ставки. Он будет работать 4 часа в неделю в определенные дни.

Как это отразить в трудовом договоре, рассказала эксперт Елена Пономарева.

В штатном расписании может быть предусмотрена полная ставка или соответствующая объему (1/10).

В трудовом договоре прописываются:

  • неполное рабочее время продолжительность 4 часа в неделю (1/10);
  • вид — неполный рабочий день с неполной неделей;
  • режим работы — надо прописать рабочие дни, выходные дни, время начала и окончания работы.

Указание оплаты в трудовом договоре и приказе зависит от штатного расписания.

  • Если в штатном расписании полная ставка, то указывается полный оклад с оплатой за фактически отработанное время.
  • Если в штатном расписании установлена 1/10 ставки, то работнику указывается зарплата согласно штатному расписанию.
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