Зарплата за неполное время в трудовом договоре зависит от штатного расписания

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
ИП принимает сотрудника-совместителя на 1/10 ставки. Он будет работать 4 часа в неделю в определенные дни.
Как это отразить в трудовом договоре, рассказала эксперт Елена Пономарева.
В штатном расписании может быть предусмотрена полная ставка или соответствующая объему (1/10).
В трудовом договоре прописываются:
- неполное рабочее время продолжительность 4 часа в неделю (1/10);
- вид — неполный рабочий день с неполной неделей;
- режим работы — надо прописать рабочие дни, выходные дни, время начала и окончания работы.
Указание оплаты в трудовом договоре и приказе зависит от штатного расписания.
- Если в штатном расписании полная ставка, то указывается полный оклад с оплатой за фактически отработанное время.
- Если в штатном расписании установлена 1/10 ставки, то работнику указывается зарплата согласно штатному расписанию.