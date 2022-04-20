Через 3 года после приватизации квартиру можно продать без НДФЛ

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/25259 от 29.03.2022.

Передача жилья в собственность граждан по приватизации оформляется договором передачи. Но срок владения считают не от даты договора. Собственность идет с момента госрегистрации. С этой даты и надо считать срок владения.

Если продать приватизированную квартиру до окончания 3-летнего срока, эта сделка будет облагаться НДФЛ.

Но базу по налогу можно уменьшить на имущественный вычет в 1 млн рублей. Вместо этого вычета можно применять фактические расходы, но в случае приватизации их не будет.