Экономика России

IKEA может вернуться в Россию

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что компания ищет возможности открыть свои магазины.

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Как только IKEA перестроит логистику, чтобы обеспечить поставки своих товаров, компания сможет продолжить работу.

— Им важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход, — сообщил чиновник.

Эта же ситуация, по мнению Евтухова, касается и других крупных зарубежных компаний — например, Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius).

На официальном сайте IKEA пока никакой информации нет.

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