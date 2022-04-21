IKEA может вернуться в Россию

Как только IKEA перестроит логистику, чтобы обеспечить поставки своих товаров, компания сможет продолжить работу.
— Им важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход, — сообщил чиновник.
Эта же ситуация, по мнению Евтухова, касается и других крупных зарубежных компаний — например, Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius).
На официальном сайте IKEA пока никакой информации нет.
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