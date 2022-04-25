Банки

Спецдекларацию по амнистии капитала надо будет показать банку

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года продлится 4-ый этап амнистии капитала. Чтобы задекларировать свои активы, надо заполнить специальную декларацию. Эту декларацию можно показать банку, для пояснений в рамках 115-ФЗ.

Версия для печати

Разъяснение дает ЦБ в письме № ИН-019-12/56 от 18.04.2022.

При открытии счета клиентом у банка возникнут вопросы об источниках происхождения денег. Вся эта информация есть в специальной декларации.

Клиент может предоставить банку копию декларации с отметкой налоговой инспекции.

Задекларировать можно, в том числе, средства на зарубежных счетах и наличные.

Декларация заполняется вручную либо распечатывается на принтере.

Сдать декларацию можно только лично в любой ИФНС, УФНС, а также в центральном аппарате ФНС. Декларации, отправленные по почте, не принимаются.

Если декларируются наличные, их надо в течение 30 дней положить на счет в российском банке.

Те, кто добровольно задекларируют имущество и счета, освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения есть на сайте ФНС.

Гость, скоро старт важнейшего курcа для бухгалтеров: про все 5 новых ФСБУ с 2022 года.
Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения». И все это всего за 1 месяц! Скорее идите записываться, пока остались места. 

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить