Спецдекларацию по амнистии капитала надо будет показать банку

Разъяснение дает ЦБ в письме № ИН-019-12/56 от 18.04.2022.

При открытии счета клиентом у банка возникнут вопросы об источниках происхождения денег. Вся эта информация есть в специальной декларации.

Клиент может предоставить банку копию декларации с отметкой налоговой инспекции.

Задекларировать можно, в том числе, средства на зарубежных счетах и наличные.

Декларация заполняется вручную либо распечатывается на принтере.

Сдать декларацию можно только лично в любой ИФНС, УФНС, а также в центральном аппарате ФНС. Декларации, отправленные по почте, не принимаются.

Если декларируются наличные, их надо в течение 30 дней положить на счет в российском банке.

Те, кто добровольно задекларируют имущество и счета, освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения есть на сайте ФНС.