Вычеты по НДФЛ приходят в ускоренном порядке не всем. Хотя Егоров обещал

В группах налоговиков в соцсетях оставляют жалобы, что сроки камеральной проверки 3-НДФЛ непонятны, и сложно разобраться, сколько точно она длится.

Пишут так:

«Сколько идёт камеральная проверка и сколько дней на зачисление? В интернете пишут везде по-разному — и от 3 мес/1 мес., и от 1 мес/15 дней... Ещё пишут что с 23 марта в ФНС поступил то ли, указ то ли ещё что-то в этом роде, чтоб камералку сократили до 15 дней, а срок зачисления средств — до 5 дней».

Ответ здесь может быть только один: поправки в Налоговый кодекс об официальном ускорении вычетов не принимались. Есть только внутреннее распоряжение ФНС, но при этом должна учитываться внутренняя загрузка налоговиков.

То есть у обещанной меры поддержки нет официальной законодательной базы.

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