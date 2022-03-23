Налоговики на местах считают, что срок на возврат вычета 3 месяца, а не 15 дней. До них не дошло распоряжение?

Бухгалтеры обсуждают новость о 15-дневном сроке для возврата вычета по НДФЛ. Сообщают, что новосибирские налоговики знать не знают о новом сроке, у них он 3 месяца.
Обсуждают в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
Кто-то пишет, что в личные кабинеты людям посыпались сообщения о зачетах и возврате НДФЛ. Кому-то в этом году вычет дали через месяц, хотя раньше ждали по три месяца. А кому-то и через два месяца пока ничего не дали.
А кто-то сообщает, что в ЛК до сих пор не сформирована 3-НДФЛ, хотя все данные в январе подали.
Особенно обескуражил такой ответ:
«У нас налоговая говорит, что это неправда. Как и было 3 месяца и месяц на выплату. г. Новосибирск».
Получается, до них распоряжение вышестоящего начальства не долетело? Или сознательно не исполняют?
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