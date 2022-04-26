3-НДФЛ

❗ Успейте сдать 3-НДФЛ до 4 мая

В связи с тем, что 30 апреля 2022 года является выходным днем, сдать декларацию о доходах, полученных в 2021 году, надо до 4 мая 2022 года.

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Сделать это можно в налоговой инспекции по месту жительства, в МФЦ или онлайн через личный кабинет на сайте ФНС.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году налогоплательщик, к примеру:

  • продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения;
  • получил в дар недвижимое имущество не от близких родственников;
  • выиграл небольшую сумму в лотерею;
  • сдавал имущество в аренду;
  • получал доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны ИП на ОСНО, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ предусмотрены штраф и пени.

Предельный срок подачи декларации 4 мая 2022 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить 3-НДФЛ можно в любое время в течение года.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ при продаже квартиры - смотрите здесь.

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