С коррупцией в России будет бороться «Посейдон»

Указ о создании информационной системы «Посейдон» подписал Путин.
В документе сказано, что в «Посейдоне» будет храниться:
«...информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц».
Цель создания системы — профилактика и предотвращение коррупционных преступлений.
Координатором «Посейдона», как пишут «Известия», будет администрация президента, а оператором — Федеральная служба охраны (ФСО).