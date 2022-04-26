Экономические преступления

С коррупцией в России будет бороться «Посейдон»

Так называется специальная система, где будет храниться информация о коррупционерах.

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Указ о создании информационной системы «Посейдон» подписал Путин.

В документе сказано, что в «Посейдоне» будет храниться:

«...информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц».

Цель создания системы — профилактика и предотвращение коррупционных преступлений.

Координатором «Посейдона», как пишут «Известия», будет администрация президента, а оператором — Федеральная служба охраны (ФСО).

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