ЭДО

✅ Утвердили электронный договор в PDF

Контрагенты по ТКС будут обмениваться электронными договорами, которые будут в формате PDF/A-3.

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Опубликован приказ ФНС от 24.03.2022 № ЕД-7-26/236@ (зарегистрирован в Минюсте 26.04.2022).

Формат можно использовать для:

  • договора (функция «ДОГ»);
  • протокола разногласий (функция «ПРОРАЗ»);
  • допсоглашения (функция «ДОПСОГЛ»).

Эти документы подписывают оба контрагента.

Если договор — оферта, будет одна электронная подпись.

Электронный договор — это файл из двух частей:

  • визуальная;
  • структурированная.

Первая часть состоит из текста, таблиц и т.д.

Вторая часть — XML-файл, который имеет такой вид:

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ФНС также разработала проект об утверждении XML-формата договора. О нем мы рассказывали здесь.

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