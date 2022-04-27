✅ Утвердили электронный договор в PDF

Опубликован приказ ФНС от 24.03.2022 № ЕД-7-26/236@ (зарегистрирован в Минюсте 26.04.2022).
Формат можно использовать для:
- договора (функция «ДОГ»);
- протокола разногласий (функция «ПРОРАЗ»);
- допсоглашения (функция «ДОПСОГЛ»).
Эти документы подписывают оба контрагента.
Если договор — оферта, будет одна электронная подпись.
Электронный договор — это файл из двух частей:
- визуальная;
- структурированная.
Первая часть состоит из текста, таблиц и т.д.
Вторая часть — XML-файл, который имеет такой вид:
ФНС также разработала проект об утверждении XML-формата договора. О нем мы рассказывали здесь.