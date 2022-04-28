Налоги, взносы, пошлины

Хочет ли бизнес платить налоги на единый счет?

Недавно крупный бизнес заявил, что с введением ЕНС следует повременить. Бизнес к такому пока не готов. Между тем в ФНС и Думе утверждают, что новая система – это благо для бизнеса, предприниматели будут рады нововведению. Так рады или нет? Голосуйте.

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Для перехода на ЕНС перепишут многие нормы НК. Поменяют сроки уплаты налогов и сдачи деклараций. Например, отчитываться по НДС и налогу на прибыль надо будет до 20 числа, а заплатить налог — до 25-го.

Кроме того, надо будет ежемесячно сдавать новый отчет по платежам.

С 1 июля стартует эксперимент по уплате налогов в составе единого налогового платежа (ЕНП). Он добровольный и продлится до конца года. А с 2023 года введут уже обязательный переход на единый налоговый счет (ЕНС).

Приглашаем вас принять участие в опросе.

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