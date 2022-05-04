Регистрация бизнеса

ФНС составит тайный перечень компаний, по которым засекретят данные в ГИР БО и ЕГРЮЛ

Баланс организаций, которые попали под санкции, будет недоступен посторонним. Кроме того, в ЕГРЮЛ по ним не будет данных об учредителях и директоре. Составят специальный перечень таких компаний.

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Минфин будет решать, кого включать в перечень, а ФНС будет этот перечень вести. Причем публиковать в открытом доступе его не будут.

Проект постановления с такими нормами опубликован на федеральном портале.

Ограничат данные в ГИР БО по таким фирмам.

Чью бухотчетность еще засекретят, мы рассказывали здесь.

Кроме того, перекрыть доступ к своему балансу можно по заявлению.

В ЕГРЮЛ по компаниям из перечня засекретят такие данные:

  • состав учредителей и размер их долей;
  • руководитель компании;
  • реорганизация;
  • филиалы;
  • лицензии.

В перечень включат компании, если по ним уже введены санкции или есть угроза, что они могут быть введены.

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