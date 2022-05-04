ФНС составит тайный перечень компаний, по которым засекретят данные в ГИР БО и ЕГРЮЛ

Минфин будет решать, кого включать в перечень, а ФНС будет этот перечень вести. Причем публиковать в открытом доступе его не будут.

Проект постановления с такими нормами опубликован на федеральном портале.

Ограничат данные в ГИР БО по таким фирмам.

Чью бухотчетность еще засекретят, мы рассказывали здесь. Кроме того, перекрыть доступ к своему балансу можно по заявлению.

В ЕГРЮЛ по компаниям из перечня засекретят такие данные:

состав учредителей и размер их долей;

руководитель компании;

реорганизация;

филиалы;

лицензии.

В перечень включат компании, если по ним уже введены санкции или есть угроза, что они могут быть введены.