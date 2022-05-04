ФНС составит тайный перечень компаний, по которым засекретят данные в ГИР БО и ЕГРЮЛ

Минфин будет решать, кого включать в перечень, а ФНС будет этот перечень вести. Причем публиковать в открытом доступе его не будут.
Проект постановления с такими нормами опубликован на федеральном портале.
Ограничат данные в ГИР БО по таким фирмам.
Чью бухотчетность еще засекретят, мы рассказывали здесь.
Кроме того, перекрыть доступ к своему балансу можно по заявлению.
В ЕГРЮЛ по компаниям из перечня засекретят такие данные:
- состав учредителей и размер их долей;
- руководитель компании;
- реорганизация;
- филиалы;
- лицензии.
В перечень включат компании, если по ним уже введены санкции или есть угроза, что они могут быть введены.