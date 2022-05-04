Олег Тиньков заявил, что уходит из России. И права на бренд Тинькофф забирает с собой

«Прощай Тинькофф Банк, Прощай Россия. У меня не осталось ничего в России», — написал в своем личном блоге Олег Тиньков после сделки с покупкой 35% его доли в TCS Group компанией «Интеррос».

Бизнесмен рассказал зарубежным СМИ, что его вынудили продать свою долю всего за «3% реальной стоимости». После чего сделал пацифистское заявление и объявил об окончательном уходе из России.

Права на бренд «Тинькофф» он тоже собирается «забрать из страны». На это заявление уже отреагировали в пресс-службе банка:

«Все юридические права на бренд „Тинькофф“ принадлежат банку», — цитирует заявление ТАСС.

Впрочем, в банке уже говорили о планах сменить название в 2022 году.