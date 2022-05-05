Вдова может через 3 года продать квартиру мужа без НДФЛ

Разъяснения дал Минфин в письме № 03-04-05/29535 от 07.04.2022.

Если унаследованная женой квартира была куплена в браке, то срок владения ею идет с даты покупки. И не важно, что она была оформлена на имя мужа. Если прошел минимальный срок владения (3 года или 5 лет), вдова может ее продать без НДФЛ.

Если же квартира была куплена мужем до брака или досталась ему в дар или наследство, то для жены срок владения начинает идти со дня смерти мужа. Через 3 года ее можно продать без НДФЛ.

Если прошло менее 3 лет, то будет НДФЛ с продажи. Но базу по НДФЛ можно уменьшить либо на 1 млн рублей, либо на фактические расходы по покупке этой квартиры.

При наследстве таких расходов нет, но можно учесть расходы наследодателя. Это возможно, когда наследник — близкий родственник или член семьи. То есть, если муж ранее покупал эту квартиру, то при ее продаже жена может учесть эти расходы при расчете НДФЛ.