Налоговики требуют ставить в декларации по НДС несуществующий код

С такой ситуацией столкнулась наша подписчица. Обсуждение идет в Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Новое заявительное основание прописано в подпункте 8 пункта 2 статьи 176.1 НК. О нем мы рассказывали здесь. При этом в строке 055 раздела 1 декларации по НДС надо указать код 07.

О том, что код должен быть именно 07, сообщает ФНС в письме № СД-4-3/3993@ от 01.04.2022.

Бухгалтер все так и сделала, указала код 07.

Но налоговики потребовали сдать уточненку с кодом 08 и переписать заявление на возмещение. Об этом они сообщили по телефону.

Бухгалтер в недоумении, ведь в 1С кодов только 7. Код 8 в принципе невозможно выбрать. При этом налоговики утверждают, что с 18 апреля появился код 08 и его надо указывать в декларации.

Однако бухгалтерам об этом ничего не известно. Изменений в приказ ФНС № ММВ-7-3/558@ от 29.12.2014, которым утверждена декларация по НДС, пока не вносили.

Коллеги пишут: «Если вы подавали заявление по ЭДО, то должен быть ответ от ИФНС и причина отказа со ссылкой на официальный документ».