Через Госуслуги можно будет подписывать электронные трудовые договоры

Проект опубликован на федеральном портале.
Через Госуслуги можно будет создавать, размещать, подписывать и хранить кадровые документы.
Работодатель будет в личном кабинете сотрудника на Госуслугах размещать кадровые документы, которые работник подписал простой электронной подписью в системе работодателя.
Работники, в том числе вновь принятые, также смогут подписать кадровые документы на портале госуслуг и они оттуда перейдут в электронную систему работодателя.
Новые правила должны заработать с 1 сентября 2022 года.
Смотрите в нашей таблице, какие кадровые документы можно перевести в электронный вид, а какие нельзя.
Какие документы можно оформлять электронно (примерный список)
Какие документы нельзя оформлять электронно
С 1 марта 2023 года введут единые требования к формату кадровых документов, которые разработают совместно Минтруд, Минцифры и Росархив.