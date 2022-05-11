Кадровый учет

Через Госуслуги можно будет подписывать электронные трудовые договоры

Кадровый ЭДО работодатель может организовать через «Работу в России» или собственную информационную систему. Порядок взаимодействия такой системы разработали в Минцифры.

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Проект опубликован на федеральном портале.

Через Госуслуги можно будет создавать, размещать, подписывать и хранить кадровые документы.

Работодатель будет в личном кабинете сотрудника на Госуслугах размещать кадровые документы, которые работник подписал простой электронной подписью в системе работодателя.

Работники, в том числе вновь принятые, также смогут подписать кадровые документы на портале госуслуг и они оттуда перейдут в электронную систему работодателя.

Новые правила должны заработать с 1 сентября 2022 года.

Смотрите в нашей таблице, какие кадровые документы можно перевести в электронный вид, а какие нельзя.

Какие документы можно оформлять электронно (примерный список)

Какие документы нельзя оформлять электронно

  • трудовой договор;
  • договор о материальной ответственности;
  • ученический договор;
  • договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;
  • приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания;
  • уведомлении об изменении определенных сторонами условий трудового договора
  • трудовая книжка;
  • сведения о трудовой деятельности работников;
  • акт о несчастном случае на производстве;
  • приказ (распоряжение) об увольнении работника;
  • документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда

С 1 марта 2023 года введут единые требования к формату кадровых документов, которые разработают совместно Минтруд, Минцифры и Росархив.

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