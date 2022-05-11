Через Госуслуги можно будет подписывать электронные трудовые договоры

Проект опубликован на федеральном портале.

Через Госуслуги можно будет создавать, размещать, подписывать и хранить кадровые документы.

Работодатель будет в личном кабинете сотрудника на Госуслугах размещать кадровые документы, которые работник подписал простой электронной подписью в системе работодателя.

Работники, в том числе вновь принятые, также смогут подписать кадровые документы на портале госуслуг и они оттуда перейдут в электронную систему работодателя.

Новые правила должны заработать с 1 сентября 2022 года.

Смотрите в нашей таблице, какие кадровые документы можно перевести в электронный вид, а какие нельзя.

Какие документы можно оформлять электронно (примерный список) Какие документы нельзя оформлять электронно трудовой договор;

договор о материальной ответственности;

ученический договор;

договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы;

приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания;

уведомлении об изменении определенных сторонами условий трудового договора трудовая книжка;

сведения о трудовой деятельности работников;

акт о несчастном случае на производстве;

приказ (распоряжение) об увольнении работника;

документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда

С 1 марта 2023 года введут единые требования к формату кадровых документов, которые разработают совместно Минтруд, Минцифры и Росархив.