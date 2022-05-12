Аптечка облагается НДС 20 %, хотя и состоит из изделий с НДС 10 %

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-07-07/30286 от 08.04.2022.

Дело в том, что в аптечку могут положить и немедицинские товары. Например — ножницы, футляр, ручку, блокнот.

Для ставки 10 % у медицинского изделия из перечня должно быть регистрационное удостоверение. Перечень утвержден постановлением правительства № 688 от 15.09.2008.

Комплекты и аптечки не имеют регистрационного удостоверения, хотя в них и входят отдельные изделия, имеющие такие удостоверения.

Чтобы на аптечки был НДС 10 %, они должны иметь удостоверение. А для этого надо внести поправки в Закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Пока для аптечек регистрация не предусмотрена, НДС 10 % для них применять нельзя.

Добавим, что состав офисной аптечки утвержден приказом Минздрава № 1331н от 15.12.2020. Что туда входит – читайте тут.