🔥 ККТ надо применять, даже если безнал пришел за компанию от физлица. «Интерфакс» оштрафовали за неприменение ККТ

Всем известный «Интерфакс» оштрафовали за неприменение ККТ. И отбиться в суде у них не получилось. Что же случилось?

«Интерфакс» является оператором Реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, он же Федресурс.

Счет за размещение информации в Федресурсе был выставлен компании, а оплата была произведена со счета физлица через «Сбербанк-Онлайн». Чек «Интерфакс» отказался выдать даже после запроса плательщика и поэтому в ИФНС была отправлена жалоба за нарушение порядка применения ККТ. Инспекция проанализировала банковскую выписку и реестр фискальных данных, предоставленных оператором ФД и зафиксировала факт неприменения кассовой техники. За что и был выдан штраф по статье 14.5 КоАП за неприменение ККТ.

С суде «Интерфакс» пытался доказать, что физлицо-плательщик действовало как подотчетное лицо, акт и счет-фактура выставлены компании и поэтому это отношения двух юрлиц. А это значит при безналичном расчете ККТ можно не применять.

Но суды трех инстанций, рассматривающие дело, не приняли эту версию. По их мнению при получении оплаты за товары (работы, услуги) определяющим условием применения (возможности неприменения) ККТ является то обстоятельство с чьего счета произведена оплата: со счета физического или юридического лица. И при этом назначение платежа не имеет правового значения.

Постановление АС Московского округа № 12.04.2022 № Ф05-6390/2022 по делу № А40-141322/2021

Споры между бухгалтерами в соцсетях по вопросу применения ККТ в подобных случаях ведутся не первый год. И многие не верят, что главное в этом вопросе — счет, с которого пришли деньги. Но теперь есть решение суда, которое это подтверждает.