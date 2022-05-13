Чековой ленты достаточно. Штрафовать все равно будут

Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Кроме этого он отметил, что сейчас в стране работают шесть крупных производителей, а количество сырья для изготовления ленты есть в достатке.

«Совокупная мощность производства такой ленты на территории России составляет сейчас около 8 тысяч тонн в месяц. При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объеме 5 тысяч тонн в месяц», — уточнил Евтихов.

Повышения цен на чековую ленту тоже не стоит ожидать, так как курс доллара и евро упал, отгрузочная стоимость не поменяется.

Напоминаем, что ранее ФНС отметила, что за невыдачу чека будут штрафовать. Если компания все же хочет сократить расходы на кассовую ленту, то можно выдать покупателю электронный чек. Но только с его согласия.