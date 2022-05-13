При временном переводе работника сдавать СЗВ-ТД должна только принимающая компания

Такой ответ дал ПФР в письме от 11.05.2022 № В-26151-19/36049-22.
Разъяснения Пенсионного фонда основаны на том, что принимающая сторона заключает с временный работником трудовой договор. Значит, заполнять и сдавать СЗВ-ТД надо обязательно.
В противном случае компанию-работодателя оштрафуют по ст. 5.27 КоАП:
- 1 000 — 5 000 руб. — на должностное лицо;
- 1 000 — 5 000 руб. — ИП;
- 30 000 — 50 000 руб. — на компанию.
При повторном нарушении суммы возрастают: для должностных лиц и ИП — 10 000 — 20 000 руб. или дисквалификация; для компаний — 50 000 — 70 000 руб.
А вот работодатель, который переводит своего сотрудника в другую компанию, такой ответственности не возникает. По словам ПФР, СЗВ-ТД сдается при условии, что работник принимается на работу, увольняется или переводится на постоянной основе на другую должность.
Так как перевод временный, сдавать СЗВ-ТД на такого сотрудника не надо.