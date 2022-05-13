ФСС возместил с компании 143 тысячи рублей за декретника

Мужчина обратился к работодателю с заявлением об отпуске по уходе за маленьким ребенком. Мать не могла ухаживать за дочерью, так как проходила лечение. Декрет не оформляла и пособие не получала, так как была безработной.

Работодатель предоставил отпуск, но в тоже время оформил работника на неполный рабочий день 6 часов 48 минут и дистанционный график. Таким образом, сотрудник получал пособие по уходу за ребенком и почти целый оклад.

ФСС пришел с проверкой в компанию. Выяснилось, что сотрудник оформил декретный отпуск после того, как его жену уже выписали со стационара. Но сидеть с ребенком целый день она не могла, так как были назначены постоянные визиты к врачу.

Фонд посчитал, что в основном уходом за ребенком занималась мать. А отец просто оформил на себе отпуск по уходу за ребенком и в свободное время работал, только из дома.

В суде представитель ФСС отметил, что пособие по уходу за ребенком предназначено для того, чтобы возместить человеку потерянный заработок. В данном случае сотрудник-декретник получал «на руки» больше стандартной зарплаты (85% зарплаты и пособие).

Суд поддержал позицию фонда и отказал компании в возврате пособия, которое организация возместила в бюджет.

Источник: постановление 7-го ААС от 18.04.2022 по делу № А03-13822/2021.