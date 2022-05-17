❓ Проверить свое право на отсрочку по взносам можно в сервисе ФНС. Но он не работает

Проверить себя по ИНН можно в сервисе «Проверка возможности продления сроков платежей по УСН и страховым взносам».

Мы пробили по сервису компанию, которая имеет право на отсрочку по взносам. Увы, результата нет.

То есть пока сервис работает только по отсрочке по УСН.

Но мы на «Клерке» сделали таблицу с отсрочками как по УСН, так и по взносам. Смотрите здесь по своему коду ОКВЭД.

Напомним, отсрочку по взносам за 2 и 3 кварталы дали бизнесу разных сфер деятельности. Кто-то получил льготу только за 2 квартал, кто-то — и за 2 и 3 кварталы.