Страховые взносы

❓ Проверить свое право на отсрочку по взносам можно в сервисе ФНС. Но он не работает

ФНС запустила сервис, который поможет бизнесу определиться, будет ли для конкретной компании или ИП продлен срок уплаты страховых взносов. Мы прошли по ссылке и выяснили, что пока ничего не работает.

Версия для печати

Проверить себя по ИНН можно в сервисе «Проверка возможности продления сроков платежей по УСН и страховым взносам».

1

Мы пробили по сервису компанию, которая имеет право на отсрочку по взносам. Увы, результата нет.

2

То есть пока сервис работает только по отсрочке по УСН.

Но мы на «Клерке» сделали таблицу с отсрочками как по УСН, так и по взносам. Смотрите здесь по своему коду ОКВЭД.

Напомним, отсрочку по взносам за 2 и 3 кварталы дали бизнесу разных сфер деятельности. Кто-то получил льготу только за 2 квартал, кто-то — и за 2 и 3 кварталы.

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить