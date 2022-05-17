По страховым взносам в ФСС на травматизм отсрочки нет. Их надо платить

Взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве надо платить в ФСС в прежние сроки. То есть взносы за апрель 2022 надо было уплатить до 16.05.2022.

Как выяснилось в ходе обсуждения в нашем Телеграм-канале, не все бухгалтеры это знали.

Некоторые коллеги за апрель не заплатили в ФСС, рассчитывая, что по этим взносам тоже действует отсрочка.

Отсрочку по взносам за 2 квартал дали бизнесу с кодами ОКВЭД: 01 — 03, 08 — 18, 21 — 23, 25 — 33, 35 — 39, 41 — 43, 47, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 50 — 53, 55, 56, 58 — 63, 68 — 75, 77 — 82, 85 — 88, 90 — 98. Отсрочку по взносам за 3 квартал дали бизнесу с кодами ОКВЭД: 01 — 03, 10 — 18, 21 — 23, 25 — 33, 41 — 43, 49.3, 49.4, 50 — 52, 55, 56, 58, 59, 61 — 63.

Таблицу по отсрочкам смотрите здесь.

Также проверить свое право на льготу можно в новом сервисе ФНС.