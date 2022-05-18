Для нулевой ставки налога на прибыль сотрудники медклиники должны быть с сертификатом

Условия для ставки налога на прибыль 0 % такие:
- доходы от медицинской деятельности — не менее 90 %;
- численность — не менее 15 человек (непрерывно);
- сотрудники с аккредитацией специалиста — не менее 50 % от численности.
То есть в эти 50 % должны входить только работники, имеющие один из документов:
- сертификат специалиста;
- свидетельство об аккредитации специалиста.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/23866 от 25.03.2022.
Кстати, медики-совместители для права на льготу не учитываются.
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