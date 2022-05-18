Налог на прибыль

Для нулевой ставки налога на прибыль сотрудники медклиники должны быть с сертификатом

Медицинская клиника может применять ставку налога на прибыль 0 %. Но для этой льготы есть условия, в том числе по численности сотрудников, половина из которых должны иметь сертификат или аккредитацию.

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Условия для ставки налога на прибыль 0 % такие:

  • доходы от медицинской деятельности — не менее 90 %;
  • численность — не менее 15 человек (непрерывно);
  • сотрудники с аккредитацией специалиста — не менее 50 % от численности.

То есть в эти 50 % должны входить только работники, имеющие один из документов:

  • сертификат специалиста;
  • свидетельство об аккредитации специалиста.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/23866 от 25.03.2022.

Кстати, медики-совместители для права на льготу не учитываются.

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