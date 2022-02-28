Медики-совместители не учитываются для права на нулевую ставку налога на прибыль

Медицинская клиника на ОСНО может применять ставку налога на прибыль 0 %. Но должно быть соблюдено, в том числе, условие по численности — не менее 15 человек. Причем совместители не считаются.

Разъяснения дал Минфин в письме № 03-03-07/7106 от 03.02.2022.

доходы от медицинской деятельности — не менее 90 %;

численность — не менее 15 человек ( непрерывно );

); сотрудники с аккредитацией специалиста — не менее 50 % от численности. Условия для ставки налога на прибыль 0 % такие:

Как считать численность,. Но надо ориентироватьсяпо заполнению форм (приказ № 832 от 24.11.2021):

№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;

№ П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;

№ П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;

№ П-4 «Сведения о численности и зарплате работников»;

№ П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации».

По этому указаниюработников.

Таким образом, численность внешних совместителей медицинской организации не учитывается для права на льготную ставку налога на прибыль.