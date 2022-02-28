Медики-совместители не учитываются для права на нулевую ставку налога на прибыль

Медицинская клиника на ОСНО может применять ставку налога на прибыль 0 %. Но должно быть соблюдено, в том числе, условие по численности — не менее 15 человек. Причем совместители не считаются.
Разъяснения дал Минфин в письме № 03-03-07/7106 от 03.02.2022.
Условия для ставки налога на прибыль 0 % такие:Как считать численность, в НК не сказано. Но надо ориентироваться на указания Росстата по заполнению форм (приказ № 832 от 24.11.2021):
- доходы от медицинской деятельности — не менее 90 %;
- численность — не менее 15 человек (непрерывно);
- сотрудники с аккредитацией специалиста — не менее 50 % от численности.
- № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»;
- № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»;
- № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»;
- № П-4 «Сведения о численности и зарплате работников»;
- № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации».
Таким образом, численность внешних совместителей медицинской организации не учитывается для права на льготную ставку налога на прибыль.Кстати, обсуждая эту тему, наши читатели отмечали, что медклиникам трудно соблюсти все условия и поэтому многие вместо 0 % налога на прибыль платят 15 % налога по УСН.
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