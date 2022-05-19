Стали известны возможные покупатели McDonald’s

Купить сеть может «СПП» родственника Нурсултана Назарбаева - Кайрата Боранбаева или «ГиД» новокузнецкого бизнесмена Александра Говора.
Рестораны McDonald’s продолжат работу в стране, но под новым брендом.
Боранбаев владеет компанией «Региональная сеть предприятий питания» («СПП»), ранее управлявшая сетью McDonald’s в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Бизнесмен владеет франшизой McDonald’s в Белоруссии и Казахстане.Компания нефтяника из Новокузнецка Александра Говора управляла 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. О сделке может быть официально объявлено уже в четверг, 19 мая.