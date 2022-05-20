НДС

Банки брали с людей НДС при продаже золотых слитков, хотя не должны были

С 1 марта 2022 года вступила в силу норма НК об отмене НДС с золота в слитках при продаже его физлицам. Но эта норма заработала не сразу, потому что ее приняли задним числом.

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В Минфин поступил вопрос от человека, который купил золото 9 марта. И с него взяли НДС, потому что к этому моменту в банк еще не поступала команда по отмене НДС.

Дело в том, что отмена НДС произошла с 1 марта, а закон с такой нормой (№ 47-ФЗ от 09.03.2022) был опубликован 9 марта. То есть норма заработала задним числом.

В этой связи у покупателей золота возник резонный вопрос — как быть с НДС, который с них брали в период с 01.03.22 по 09.03.22.

Не обязаны ли банки вернуть эти деньги людям? Такой вопрос задали Минфину (письмо № 03-07-05/30809 от 11.04.2022).

Однако Минфин конкретного ответа на этот конкретный вопрос не дал.

В письме сообщается, что с 1 марта сумма НДС при продаже золота физлицам банками не исчисляется и физлицам не предъявляется.

То есть с людей взяли НДС, но банк этот НДС платить в бюджет не должен, потому что операция освобождена от НДС.

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