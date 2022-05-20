Бизнес-центр облагайте по кадастру, даже если у земли под ним назначение иное

В НК сказано, каким критериям должен отвечать объект, чтобы его внесли в этот перечень.

В частности, здание должно использоваться в целях делового, административного или коммерческого назначения.

Кроме того, земля под ним должна иметь разрешенное использование для офисных зданий делового, административного и коммерческого назначения.

Минфин в письме № 03-05-04-01/15916 от 04.03.2022 пояснил, как быть, если деловой центр стоит на земле, которая не предназначена для этой цели.

В этом случае надо ориентироваться на предназначение здания. Если фактически это деловой центр, то надо его вносить в перечень, даже если по земельному признаку он не подходит для перечня.

Ранее такое мнение высказал Конституционный суд (постановление № 46-П от 12.11.2020). Об этом мы рассказывали тут.