Проверки

Бизнес стали штрафовать чаще, но на меньшие суммы

Средний штраф для бизнеса в 2021 году стал меньше на 34 % по сравнению с прошлым годом. При этом количество штрафов увеличилось на 9 %, но они стали более легкими. Их общая сумма сократилась с 42,3 млрд до 30 млрд рублей.

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Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя результаты индекса административного давления на бизнес.

Оценке подверглась надзорная деятельность восьми ведомств:

  • Роспотребнадзора;
  • Ростехнадзора;
  • Россельхознадзора;
  • Росприроднадзора;
  • Роструда;
  • МЧС;
  • Росздравнадзора;
  • Ространснадзора.

По словам бизнес-защитника, прошлогодний всплеск контрольно-надзорной деятельности после окончания ковидного моратория был избыточным,

И особой динамики к переходу на преимущественное использование предупреждений вместо штрафов не наблюдается.

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