Бизнес стали штрафовать чаще, но на меньшие суммы

Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя результаты индекса административного давления на бизнес.
Оценке подверглась надзорная деятельность восьми ведомств:
- Роспотребнадзора;
- Ростехнадзора;
- Россельхознадзора;
- Росприроднадзора;
- Роструда;
- МЧС;
- Росздравнадзора;
- Ространснадзора.
По словам бизнес-защитника, прошлогодний всплеск контрольно-надзорной деятельности после окончания ковидного моратория был избыточным,
И особой динамики к переходу на преимущественное использование предупреждений вместо штрафов не наблюдается.
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