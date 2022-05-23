Налоги, взносы, пошлины

Уведомление на авансы по налогам для ЕНС можно будет делать через личный кабинет

В личном кабинете налогоплательщика можно будет просматривать состояние единого налогового счета, формировать платежки и уведомления.

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Как пояснили налоговики в ходе сегодняшней онлайн-трансляции, практически у бизнеса будет онлайн-доступ к базам ИФНС.

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Там же, в личном кабинете, можно будет сформировать платежку на уплату налогов или оплатить их картой.

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На авансовые платежи (например, по УСН) надо будет подавать уведомление. Его можно сформировать и отправить через личный кабинет, причем сразу по всем налогам.

В нем надо указать КБК. Если вдруг вы попытаетесь отправить уведомление по налогу, по которому нет авансовых платежей без декларации, программа вам подскажет, что по этому налогу авансы не предусмотрены и уведомление сдавать не надо.

Представитель ФНС особо подчеркнул, что подавать уведомление по налогу на прибыль не надо. Дело в том, что по этому налогу сдается декларация, где эти авансы начисляются.

Сдавать уведомление надо, если:

  • срок уплаты налога, авансового платежа или взноса раньше, чем дата сдачи декларации или расчета;
  • по налогу (авансовому платежу) декларация по НК вообще не предусмотрена.

Сдавать отчет надо за 5 дней до установленного срока уплаты налога (взносов).

Платить налоги раньше срока или в большей сумме никто не требует. Будет единый срок — 28 число. Вот в этот и день и можно заплатить конкретную сумму.

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