Уведомление на авансы по налогам для ЕНС можно будет делать через личный кабинет

Как пояснили налоговики в ходе сегодняшней онлайн-трансляции, практически у бизнеса будет онлайн-доступ к базам ИФНС.

Там же, в личном кабинете, можно будет сформировать платежку на уплату налогов или оплатить их картой.

На авансовые платежи (например, по УСН) надо будет подавать уведомление. Его можно сформировать и отправить через личный кабинет, причем сразу по всем налогам.

В нем надо указать КБК. Если вдруг вы попытаетесь отправить уведомление по налогу, по которому нет авансовых платежей без декларации, программа вам подскажет, что по этому налогу авансы не предусмотрены и уведомление сдавать не надо.

Представитель ФНС особо подчеркнул, что подавать уведомление по налогу на прибыль не надо. Дело в том, что по этому налогу сдается декларация, где эти авансы начисляются.

Сдавать уведомление надо, если:

срок уплаты налога, авансового платежа или взноса раньше, чем дата сдачи декларации или расчета;

по налогу (авансовому платежу) декларация по НК вообще не предусмотрена.

Сдавать отчет надо за 5 дней до установленного срока уплаты налога (взносов).

Платить налоги раньше срока или в большей сумме никто не требует. Будет единый срок — 28 число. Вот в этот и день и можно заплатить конкретную сумму.