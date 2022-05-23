Вызов в налоговую может обернуться допросом

Такой историей поделился налоговый адвокат Вячеслав Василевский.
В роли представителя компании по доверенности адвокат явился в ИФНС на заседание комиссии.
Инспектор спросил, может ли представитель дать пояснения по определенному контрагенту. Такими сведениями адвокат обладал.
И, получив положительный ответ, налоговый инспектор начал готовить протокол допроса, хотя никакого вызова на допрос не было.
Между тем, адвокат не может быть допрошен (п.2 ч.2 ст. 90 НК).
В итоге история закончилась составлением протокола комиссии.
«А если бы на такой допрос, замаскированный под видом комиссии, прибыл сам бизнесмен, смог бы он отбиться и обошлось бы дело без протокола допроса?», — задается вопросом адвокат.