💣 Нельзя начислять зарплату директору-учредителю

Такой вывод сделан в письме № 14-5/ООГ-2808 от 27.04.2022.

Дело в том, что трудовой договор предполагает две стороны: работника и работодателя.

По статье 20 ТК работник — это физлицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, а работодатель — физлицо или юрлицо, вступившее в трудовые отношения с работником.

По мнению Минтруда, в рассматриваемой ситуации трудовой договор не может быть заключен из-за отсутствия одной из сторон трудового договора.

Отсюда сделан вывод — директор не может начислять зарплату сам себе.

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