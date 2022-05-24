НДС

С 1 июля гостиницы будут платить 0% НДС

Заработает нулевая ставка НДС для объектов туриндустрии (закон № 67-ФЗ от 26.03.2022).

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Освобождение будет для следующих операций:

  • предоставление в аренду объектов туриндустрии

Нулевую ставку можно будет применить, если объект введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и числится в реестре объектов туриндустрии.

НДС 0 % будет на протяжении 20 последовательных кварталов, следующих за кварталом, в котором объект введен в эксплуатацию. При этом надо сдать в ИФНС документы о вводе объекта в эксплуатацию и договор об аренде или о пользовании.

  • предоставление мест временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

По общему правилу, пониженная ставка применяется до 30 июня 2027 года включительно.

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