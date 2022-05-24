С 1 июля гостиницы будут платить 0% НДС

Освобождение будет для следующих операций:

предоставление в аренду объектов туриндустрии

Нулевую ставку можно будет применить, если объект введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и числится в реестре объектов туриндустрии.

НДС 0 % будет на протяжении 20 последовательных кварталов, следующих за кварталом, в котором объект введен в эксплуатацию. При этом надо сдать в ИФНС документы о вводе объекта в эксплуатацию и договор об аренде или о пользовании.

предоставление мест временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.

По общему правилу, пониженная ставка применяется до 30 июня 2027 года включительно.