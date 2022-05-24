Финансовый кризис

«Делойт» продолжит работать в России под новым брендом

Российская компания, ранее входившая в международную сеть «Делойт», с сегодняшнего дня продолжит работу в России и Беларуссии под собственным независимым брендом «Деловые Решения и Технологии».

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Российская компания, ранее входившая в международную сеть «Делойт», с сегодняшнего дня продолжит работу в России и Белоруссии под собственным независимым брендом «Деловые Решения и Технологии».

Как сообщила пресс-служба организации, компания продолжит оказывать клиентам аудиторские и консалтинговые услуги в полном объеме и надеется на продолжение сотрудничества с клиентами и бизнес-партнерами. 

Напомним, что «Делойт» 7 марта объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах работали по принципу «франшиз», предоставляя местным компаниям право использовать свой бренд в обмен на соблюдение ими стандартов головного офиса.

До этого из России ушли остальные компании «большой четверки» аудиторов: KPMG, PwC и EY.

Компания «Деловые Решения и Технологии» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, управления рисками, а также финансового, налогового и юридического консультирования. Представлена в восьми городах России и Беларуси — Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Минске.

 

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