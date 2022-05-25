📌 Когда надо платить страховые взносы за 2 и 3 кварталы 2022 года: таблица с новыми сроками

Перенос сроков предусмотрен для бизнеса с некоторыми кодами ОКВЭД, которые значились в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 апреля 2022 года.

Смотрите в нашей таблице, кому дали отсрочку за 2 квартал, а кому — еще и за 3 квартал.

Кроме того, проверить свое право на льготу можно в новом сервисе ФНС.

В письме № СД-4-11/5607@ от 06.05.2022 ФНС приводит новые сроки уплаты взносов. Смотрите их в таблице.

Взносы Старый срок уплаты Новый срок уплаты Взносы за апрель 2022 16.05.2022 15.05.2023 Взносы за май 2022 15.06.2022 15.06.2023 Взносы за июнь 2022 15.07.2022 17.07.2023 Взносы за июль 2022 15.08.2022 15.08.2023 Взносы за август 2022 15.09.2022 15.09.2023 Взносы за сентябрь 2022 17.10.2022 16.10.2023 Взносы ИП за 2021 год 01.07.2022 03.07.2023

Кстати, по страховым взносам в ФСС на травматизм отсрочки нет. Их надо платить. Об этом мы писали здесь.