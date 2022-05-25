📌 Когда надо платить страховые взносы за 2 и 3 кварталы 2022 года: таблица с новыми сроками

Перенос сроков предусмотрен для бизнеса с некоторыми кодами ОКВЭД, которые значились в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 апреля 2022 года.
Смотрите в нашей таблице, кому дали отсрочку за 2 квартал, а кому — еще и за 3 квартал.
Кроме того, проверить свое право на льготу можно в новом сервисе ФНС.
В письме № СД-4-11/5607@ от 06.05.2022 ФНС приводит новые сроки уплаты взносов. Смотрите их в таблице.
Взносы
Старый срок уплаты
Новый срок уплаты
Взносы за апрель 2022
16.05.2022
15.05.2023
Взносы за май 2022
15.06.2022
15.06.2023
Взносы за июнь 2022
15.07.2022
17.07.2023
Взносы за июль 2022
15.08.2022
15.08.2023
Взносы за август 2022
15.09.2022
15.09.2023
Взносы за сентябрь 2022
17.10.2022
16.10.2023
Взносы ИП за 2021 год
01.07.2022
03.07.2023
Кстати, по страховым взносам в ФСС на травматизм отсрочки нет. Их надо платить. Об этом мы писали здесь.