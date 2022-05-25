Страховые взносы

📌 Когда надо платить страховые взносы за 2 и 3 кварталы 2022 года: таблица с новыми сроками

Сроки уплаты страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года, а также фиксированных взносов ИП в размере 1 % от дохода за 2021 год перенесли на 1 год для ряда отраслей. ФНС разъяснила, когда надо будет платить эти взносы.

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Перенос сроков предусмотрен для бизнеса с некоторыми кодами ОКВЭД, которые значились в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 апреля 2022 года.

Смотрите в нашей  таблице, кому дали отсрочку за 2 квартал, а кому — еще и за 3 квартал.

Кроме того, проверить свое право на льготу можно в новом сервисе ФНС.

В письме № СД-4-11/5607@ от 06.05.2022 ФНС приводит новые сроки уплаты взносов. Смотрите их в таблице.

Взносы

Старый срок уплаты

Новый срок уплаты

Взносы за апрель 2022

16.05.2022

15.05.2023

Взносы за май 2022

15.06.2022

15.06.2023

Взносы за июнь 2022

15.07.2022

17.07.2023

Взносы за июль 2022

15.08.2022

15.08.2023

Взносы за август 2022

15.09.2022

15.09.2023

Взносы за сентябрь 2022

17.10.2022

16.10.2023

Взносы ИП за 2021 год

01.07.2022

03.07.2023

Кстати, по страховым взносам в ФСС на травматизм отсрочки нет. Их надо платить. Об этом мы писали здесь.

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