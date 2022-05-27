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Forbes опубликовал топ-20 самых богатых наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал очередной список самых богатых наследников российских миллиардеров.

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Журнал Forbes опубликовал очередной список самых богатых наследников российских миллиардеров.

На первом месте снова сын президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф ($21,4 млрд). Ему принадлежат 0,2% акций компании на $90 млн. Ему также достанутся акции отца (28,3%). 

На втором месте дети основателя «Еврохима» и СУЭКа Андрея Мельниченко (по $11,35 млрд) – Тара Мельниченко Адриан Мельниченко. Третье заняли наследники совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона (по $11,35 млрд) – Виктория Михельсон и ее сводный брат (имя не упоминается).

Четвертая строчка рейтинга отдана трем детям владельца НЛМК Владимира Лисина – Дмитрию, Юрию и Анастасии Лисиным. Каждый владеет $8,3 млрд. Пятое место принадлежит наследникам основателя Telegram Павла Дурова – Алине и Михаилу Дуровым. Сегодня каждый из них обладаем состоянием в $7,55 млрд.

Всего в рейтинге Forbes представлено 20 семей, где на каждого из 52 наследников приходится не менее $2,6 млрд. Совокупное состояние родителей — $268 млрд.

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