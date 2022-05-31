Отказ по новой форме получат те, у кого нет права на освобождение от НДС

В письме ФНС № ЕА-4-15/5874@ от 17.05.2022 содержится две новых формы:
- КНД 1125366 — уведомление об утрате права на освобождение от НДС по статье 145 НК;
- КНД 1125365 — уведомление об отказе в освобождении от НДС по статье 145 НК.
Такие бланки бизнес, безосновательно претендующий на льготу, получит из ИФНС.
Бланк, который надо направлять в ИФНС для освобождения от НДС, утвержден приказом Минфина от 26.12.2018 № 286н.
Право на такое освобождение есть у компаний и ИП:
- на ОСНО с выручкой до 2 млн руб. за 3 месяца;
- при переходе на ЕСХН;
- на ЕСХН с выручкой за прошлый год до 60 млн руб.
С 2022 года это заявление можно отправить электронно по ТКС.
Уведомление и документы необходимо направить в ИФНС не позднее 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение.
Впрочем, есть постановление Пленума ВС, по которому освободиться от НДС можно и задним числом.
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