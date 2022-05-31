НДС

Отказ по новой форме получат те, у кого нет права на освобождение от НДС

Компании и ИП вправе освободиться от НДС по статье 145 НК (если доход менее 2 млн рублей за 3 месяца). Но если что-то пошло не так (льгота вам не положена, или право на нее утрачено), налоговики пришлют уведомление. Готова форма такого бланка.

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В письме ФНС № ЕА-4-15/5874@ от 17.05.2022 содержится две новых формы:

  • КНД 1125366 — уведомление об утрате права на освобождение от НДС по статье 145 НК;
  • КНД 1125365 — уведомление об отказе в освобождении от НДС по статье 145 НК.

Такие бланки бизнес, безосновательно претендующий на льготу, получит из ИФНС.

Бланк, который надо направлять в ИФНС для освобождения от НДС, утвержден приказом Минфина от 26.12.2018 № 286н.

Право на такое освобождение есть у компаний и ИП:

  • на ОСНО с выручкой до 2 млн руб. за 3 месяца;
  • при переходе на ЕСХН;
  • на ЕСХН с выручкой за прошлый год до 60 млн руб.

С 2022 года это заявление можно отправить электронно по ТКС.

Уведомление и документы необходимо направить в ИФНС не позднее 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение.

Впрочем, есть постановление Пленума ВС, по которому освободиться от НДС можно и задним числом.

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