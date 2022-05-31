Инвестдайджест. На рынке снижение, но рубль может дополнительно укрепиться

📊 К концу торговой сессии индекс МосБиржи отыграл часть дневного падения и завершил день снижением на 0,3%. Инвесторы продолжали отслеживать геополитическую повестку и решения компаний по выплатам дивидендов.

🇷🇺 Рубль продолжил снижение, потеряв 7%, до 62 за доллар. При этом валюта отыграла примерно половину падения, произошедшего в конце прошлой недели. Выросший спрос на иностранную валюту уже удовлетворён. По прогнозам, укрепление рубля может продолжиться, а курс доллара может опуститься до 60 рублей.

🛢 Котировки Brent во вторник утром выросли до $123,6 за баррель, после того как Еврокомиссия достигла принципиальной договорённости о новых санкциях против России. ЕС запретит импорт российской нефти морскими перевозками до конца 2022 года, сохранив часть закупок нефти по трубопроводу «Дружба». Дополнительный потенциал роста котировок ещё сохраняется, вплоть до уровня $124 за баррель.

💼 ОФЗ показывают разнонаправленную динамику и в узких диапазонах. По итогам дня изменение доходности составило плюс-минус 5 б. п. Сегодня может сохраниться такая же картина.

По материалам СберИнвестиции