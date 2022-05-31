Мобильные операторы, интернет-магазины и такси – лидеры по электронным чекам

ФНС отмечает, что весь бизнес сейчас постепенно отказывается от бумажных чеков и переходит на электронные.
Покупатели тоже стали отказываться от бумаги. За 5 месяцев более чем в два раза, до 2,2 млн человек, возросло число пользователей сервиса «Мои чеки онлайн».
ФНС назвала плюсы электронных чеков.
Для покупателей:
- чеки хранятся в одном месте;
- чеки не теряются;
- чеки не выцветают;
- некоторые ретейлеры предлагают бонусы за переход на электронные чеки.
Для продавцов:
- возможность сэкономить на дорогой чековой ленте.
Электронный чек выдают, если покупатель дал согласие: сообщил свой номер телефона или электронную почту.
При этом клиент имеет право получить бумажный чек.
Кстати, некоторое время налоговики лояльно относились к невыдаче чеков из-за дефицита кассовой ленты. Но сейчас перебоев с этим товаром нет. Поблажек больше не будет.
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